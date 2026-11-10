Fiscalía advierte de las diferentes formas de estafa

La Fiscalía advierte sobre nuevas modalidades de estafa, en las que los delincuentes se hacen pasar por familiares que residen en el extranjero para solicitar ayuda económica. En otros casos, ofrecen productos que resultan ser parte de un engaño. Gabriela Arias conoce esta realidad, luego de convertirse en víctima de una estafa virtual: pagó por un artículo que nunca recibió.

Un criminólogo explica que existen diferentes factores que pueden llevar a una persona a caer en estos engaños.

Otros, aseguran que han recibido este tipo de contactos en diferentes ocasiones, pero afirman que no ha caído en las trampas de los estafadores.

Una de las estrategias de los estafadores es dirigirse a sus víctimas como si existiera una relación de confianza. De esta manera, buscan obtener información personal que les permita concretar el fraude. Ante estas situaciones, la Fiscalía recomienda evitar interactuar con desconocidos y no abrir enlaces de procedencia sospechosa.