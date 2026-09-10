Firma de convenio en TSE y PGR para elecciones 2027

Durante el desarrollo de las elecciones presidenciales, municipales y legislativas suelen ocurrir conflictos entre los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral buscará prevenir estas controversias y facilitará mediadores, tras un convenio firmado con la Procuraduría General de la República.

La PGR será el mediador directo ante cualquier conflicto en el desarrollo de los comicios, desde la jornada de votación, el procesamiento de resultados y en el escrutinio preliminar y final.

Para ello, el TSE capacitará a los delegados de la procuraduría para que puedan actuar ante cualquier situación entre los partidos políticos, organismos electorales temporales, juntas de vigilancia y la ciudadanía.

Los comicios de 2027 serán el 28 de febrero, donde los salvadoreños elegirán al presidente y vicepresidente de la República, además de los alcaldes y diputados.