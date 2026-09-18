Fine Dining Week en El Salvador

El Salvador se prepara para recibir por primera vez la Fine Dining Week, una semana dedicada a la alta gastronomía que reunirá a más de 100 chefs nacionales e internacionales. Donde se prepararán 20 cenas especiales, donde chefs salvadoreños compartirán cocina con exponentes de países como Colombia, Chile, Argentina, México, Perú y España.

La propuesta incluye cenas de cuatro, seis y hasta ocho manos, con menús creados especialmente para esta experiencia. Y participarán chefs reconocidos con estrellas Michelín.

El evento se realizará entre el 12 y el 18 de octubre, una semana completa que busca poner a la gastronomía salvadoreña en la mira internacional.