Cada vez, más empresas se están sumando a incorporar estrategias de sostenibilidad, creando valor a largo plazo y equilibrando la económica con el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, como las finanzas sostenibles el cual no solo busca obtener rendimiento económico si no también generar un impacto en temas ambientales, sociales y de gobernanza.

La sostenibilidad también puede beneficiar a las empresas obteniendo financiamiento en mejores condiciones, ya que la banca se está sumando a este esfuerzo, incorporando dentro de sus requisitos el cumplimiento de criterios sostenibles a las empresas.

La fundación empresarial para la acción social en alianza con la asociación bancaria salvadoreña, promueven en el país las estrategias de sostenibilidad, ya que las finanzas sostenibles, aseguran que se ha incorporado como un elemento prioritario en los bancos.