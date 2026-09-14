Finalizó la canícula en el país

La canícula quedó atrás, pero el calor no, así lo confirmó el Ministerio de Medio Ambiente, tras establecer que este período de menos lluvias dentro del invierno se extendió del 23 de junio al 5 de septiembre, influenciado por el fenómeno de el niño.

Según el observatorio ambiental, las lluvias seguirán en descenso en los próximos días, con mayor impacto en la zona oriental, mientras el ambiente se tornará más caluroso. La entidad advierte además sobre la probabilidad de nuevos períodos de sequía meteorológica en esa misma región del país.

Ante ese escenario, las autoridades piden a la población hidratarse constantemente, evitar la exposición prolongada al sol y hacer un uso responsable del agua. A quienes se dedican a la agricultura les recomiendan planificar el riego y las siembras con asesoría técnica, para evitar pérdidas en sus cultivos ante la falta de lluvia.