Dos obras en el oriente del país fueron inauguradas de forma simultánea por el presidente de la República, Nayib Bukele. Se trata de los puentes San Antonio y Carolina en San Miguel, que cuentan con capacidad de carga de hasta 40 toneladas cada uno, los cuales conectaran las comunidades aledañas.

La inversión en total en la zona asciende a 37.5 millones de dólares incluyendo 9 escuelas, miradores, clínica comunal, sitio recreativo, buscando potenciar el desarrollo turístico de la zona, así como conectar los distritos de San Miguel y Morazán beneficiando a aproximadamente 18,000 personas.

Además, el presidente Nayib Bukele recalcó que la obra cuenta con la intervención en las calles aledañas, iluminación led, plazas turísticas, luces de advertencia y puentes peatonales.