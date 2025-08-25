Tras seis meses del diplomado en producción audiovisual y locución radial, los estudiantes se sentaron en la cabina de Radio Sonora destacando todo el conocimiento adquirido.

Fueron 50 personas las que decidieron tomar el reto, un grupo por la mañana de 9 a 12 del mediodía y otro de 2 a 5 de la tarde. Que aprendieron desde los aspectos básicos y fundamentales hasta lo más complejo como la ejecución de un podcast.

Otros 46 jóvenes también aprendieron herramientas nuevas en marketing monetización y generación de ingresos a través de plataformas digitales, un diplomado que se impartió durante seis meses

Cada uno de los módulos de los diplomados, impartidos en la Red Salvadoreña de Medios, estuvo acompañado de ejercicios prácticos y evaluación. Para poder tener la certificación la nota mínima fue de siete. Para más información puede comunicarse al número 2560-1211.