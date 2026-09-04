Finaliza tercer periodo de sequía meteorológica

Las estaciones con la mayor cantidad de días secos consecutivos, es decir entre 24 y 27 días fueron Planes de Montecristo, Metapán, Santa Cruz Porrillo, La Unión y La Cañada.

En los últimos días, las temperaturas han disminuido ligeramente, por lo que actualmente ninguna estación reporta ola de calor.

Durante los próximos días, las lluvias continuarán de forma dispersa principalmente por las tardes y noches. Las temperaturas se mantendrán ligeramente cálidas, con mayor percepción de calor en la zona oriental.