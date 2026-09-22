Finaliza cuarta sequía meteorológica en el país

Las lluvias dispersas y significativas de las últimas horas pusieron fin al cuarto período de sequía meteorológica del año en El Salvador.

Entre el 5 y el 20 de septiembre, el fenómeno llegó a su nivel más alto: sequía moderada 11 a 15 días secos en cuatro estaciones de La Unión. Otras nueve, en Santa Ana, La Paz, La Libertad, Sonsonate, San Miguel, Usulután, San Vicente, Cabañas y Morazán, registraron sequía débil (5 a 10 días sin lluvia).

Las temperaturas máximas rondarán los 20 a 26 grados en la zona de montaña, 29 a 33 en los valles interiores, 31 a 34 en la zona oriental y 30 a 33 en la franja costera.

Para los próximos días, se pronostica una baja presión frente a la costa que aumentará la humedad y las lluvias, con posible temporal en la zona costera, la oriental y las partes altas. Es poco probable otra sequía meteorológica en los próximos días, aunque las tardes seguirán calurosas.