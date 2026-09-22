Finaliza cuarta sequía meteorológica en el país

Con las recientes lluvias, finalizó en el cuarto episodio de sequía en el país, sin embargo, no se descartan más periodos secos, aunque no en los próximos días.

Las lluvias dispersas y significativas de las últimas horas pusieron fin al cuarto período de sequía meteorológica del año en El Salvador.

Entre el 5 y el 20 de septiembre, el fenómeno llegó a su nivel más alto: sequía moderada 11 a 15 días secos en cuatro estaciones de La Unión. Otras nueve, en Santa Ana, La Paz, La Libertad, Sonsonate, San Miguel, Usulután, San Vicente, Cabañas y Morazán, registraron sequía débil (5 a 10 días sin lluvia).

Las temperaturas máximas rondarán los 20 a 26 grados en la zona de montaña, 29 a 33 en los valles interiores, 31 a 34 en la zona oriental y 30 a 33 en la franja costera.

Para los próximos días, se pronostica una baja presión frente a la costa que aumentará la humedad y las lluvias, con posible temporal en la zona costera, la oriental y las partes altas. Es poco probable otra sequía meteorológica en los próximos días, aunque las tardes seguirán calurosas.