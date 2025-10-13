Unas fotos exclusivas obtenidas por el Daily Mail confirman el cercano vínculo entre Katy Perry y Justin Trudeau, quienes fueron captados compartiendo una íntima cena en Montreal.

El encuentro, que se produjo en julio pasado, generó entonces especulaciones mediáticas que las nuevas imágenes parecen corroborar.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado la naturaleza de su relación, las instantáneas muestran un palpable roce entre la cantante, quien anunció su separación de Orlando Bloom hace meses, y el ex primer ministro canadiense, quien también se encuentra soltero tras su divorcio, un contexto que alimenta las teorías sobre un posible romance.