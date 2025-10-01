El fijador de maquillaje crea una capa protectora que sella cosméticos mediante una fórmula en spray que, al secarse, forma una barrera invisible contra factores externos.

A diferencia del primer que se aplica antes como base, este producto se usa al final de la rutina y contiene ingredientes como aloe vera que además brindan frescura en climas cálidos.

Su correcta aplicación requiere mantener 20 cm de distancia mientras se pulveriza, técnica que garantiza duración extendida sin afectar el acabado natural ni generar sensación grasa.