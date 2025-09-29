La FIFA sancionó a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) con una multa de 50,000 francos suizos (62,715 dólares) y la obligación de jugar su próximo partido de eliminatoria mundialista con aforo reducido, tras los incidentes de racismo y discriminación registrados durante el encuentro ante Surinam.

El Comité Disciplinario de la FIFA determinó que la selección mayor dispute su compromiso ante Panamá el 10 de octubre en el estadio Cuscatlán con un cierre mínimo del 15% de capacidad, específicamente en las gradas ubicadas detrás de las porterías.

Los fondos de la multa deberán destinarse a un plan integral contra la discriminación que debe ser aprobado por el máximo ente del fútbol mundial, según confirmó la FESFUT en comunicado oficial donde reiteró su rechazo a toda manifestación de racismo.