La FIFA presentó oficialmente el “Trionda”, el balón que rodará en la Copa Mundial 2026, la primera organizada por tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

El diseño creado por Adidas combina los colores rojo, verde y azul, en alusión a las banderas de los anfitriones, mientras que incorpora símbolos como la hoja de arce, el águila mexicana y las estrellas estadounidenses.

Con detalles dorados que evocan el trofeo, el esférico busca reflejar la magnitud histórica del torneo y su carácter multicultural.