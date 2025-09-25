La FIFA presentó oficialmente a las mascotas del Mundial 2026, cuyas identidades son el alce «Maple» por Canadá, el jaguar «Zayu» por México y el águila calva «Aimir» por Estados Unidos.

Cada personaje, diseñado para reflejar la identidad de su país, fue revelado con detalles sobre su personalidad y su rol dentro del universo del fútbol.

Mientras que Maple es un guardameta apasionado por el arte urbano, Zayu se caracteriza como un delantero de excepcional velocidad que promueve la cultura mexicana.

Foto: FIFA