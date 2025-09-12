La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la Federación Salvadoreña de Fútbol, luego de denuncias por conductas racistas en un partido frente a Surinam.

Aunque este caso es el más reciente, se advierte que no es el primero, lo que refleja un patrón de comportamiento que preocupa al organismo rector del fútbol mundial.

La investigación busca determinar las responsabilidades, mientras se subraya la necesidad de implementar medidas efectivas que sancionen la discriminación y prevengan nuevos incidentes que afectan la imagen del deporte.