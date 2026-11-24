La FIFA confirmó la expansión de la Copa Mundial Femenina de 2031, que se disputará con 48 selecciones y 104 partidos. El torneo tendrá como sedes a Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica.

El anuncio se produjo durante el Congreso Extraordinario de la FIFA celebrado en Suiza. La entidad eligió la candidatura de los cuatro países de América del Norte, Centroamérica y el Caribe para albergar una edición que contempla veinte estadios en veinte ciudades.

La competencia de 2031 tendrá dieciséis selecciones más que el Mundial Femenino de Brasil 2027, cuya disputa está prevista con treinta y dos equipos. Se abre una etapa inédita para este certamen.