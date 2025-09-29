La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) recibe una severa sanción de la FIFA, que incluye una multa de 50,000 francos suizos y el cierre parcial del estadio Cuscatlán para el próximo partido.

Esta decisión del Comité Disciplinario es una respuesta directa a los insultos racistas y discriminatorios proferidos por parte del público durante el encuentro eliminatorio ante Surinam.

Dado que los actos de odio manchan la esencia del deporte, la FIFA demuestra con este castigo su política de tolerancia cero, la cual busca erradicar estas conductas de los estadios a nivel global.

Foto: La Selecta X