Los accidentes de tránsito durante las fiestas agostinas en El Salvador dejaron como saldo 18 personas fallecidas y 189 lesionadas en menos de una semana, según reportes de socorristas.

Los motociclistas son las principales víctimas, sufriendo fracturas expuestas, trauma craneoencefálico y daños medulares debido a la falta de protección.

La distracción al volante y el irrespeto a las señales de tránsito figuran como las causas recurrentes, en un año donde ya se superan los 12,500 siniestros y 703 muertes.