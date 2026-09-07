¡Fiesta por la independencia! Más de 400 niños desfilaron en el parque Cuscatlán

Más de 400 niños de primera infancia participaron en un desfile realizado en el parque Cuscatlán, en San Salvador, como parte de las actividades por los 205 años de independencia de El Salvador.

Los menores estuvieron acompañados por sus familias, quienes destacaron la importancia de involucrarlos desde temprana edad en las celebraciones y en el conocimiento de la cultura y los símbolos patrios.

Durante la jornada, las familias también disfrutaron de la presentación del ballet folklórico de la Escuela Nacional de Danza y Música. Representantes de la comunidad educativa señalaron que durante las últimas semanas se trabajó con las familias desde los círculos de familia y las escuelas, con el objetivo de fomentar en los niños el aprendizaje y el amor por su país.

La celebración se extendió a diferentes puntos del territorio nacional, donde se realizaron más de 400 desfiles.