Fiesta navideña para niños de comunides vulnerables

Más de 3,000 niños en condición de vulnerabilidad podrán ser parte de la cuarta fiesta de navidad internacional que realizará la Asociación Obras del Espíritu Santo el próximo once de diciembre. Los menores que participaran en los festejos proceden de comunidades de escasos recursos.

La asociación fundada en el año 2000 en Costa Rica, no solo llevará alimentos y diversión a los más chicos durante la fiesta; sino también la palabra de Dios.

La asociación Obras del Espíritu Santo apoya mensualmente a 200,000 personas, de las cuales 150,000 son niños, jóvenes y adolescentes. Desde hace 26 años cuentan con programas sociales como alimentación, educación, cultura y salud. Si desea apoyarlos con donaciones, voluntariado o productos, puede ingresar al sitio web www.obrasdelespiritusanto.org o a través de sus redes sociales.