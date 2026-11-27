El Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) canalizó 11,4 millones de dólares entre 2025 y 2026 mediante 86 proyectos de cuatro programas, mientras el parque cafetalero del país se reduce por presiones climáticas, ambientales, sociales y económicas.

La cartera incluye Recursos Hídricos y Océanos y Paisajes Productivos, ejecutados en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En Paisajes Productivos, FIAES interviene en sistemas agroforestales de café con incentivos dirigidos a los productores.

La institución también incorpora árboles en las zonas de cultivo de maíz, frijol y maicillo. Esos esquemas reciben el nombre de sistemas agroforestales de grano básico y buscan sostener la producción agrícola frente a los retos del clima.

Con Paisajes Productivos, FIAES contribuye a fortalecer el café y otros cultivos.

El objetivo declarado de la entidad es conservar los ecosistemas y fortalecer la resiliencia del país. Ese trabajo, según la institución, mejora el medio ambiente y las condiciones de vida de toda la población.