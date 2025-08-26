La Fiscalía además ha incautado criptoactivos valorados en 2 millones de dólares, producto de los delitos que cometieron los procesados en este caso.

Entre los inmuebles se encuentra una residencia ubicada en los Planes de Renderos que era utilizada como albergue de personas extranjeras que pagaban para que los llevaran de manera ilegal hacia los Estados Unidos.

La totalidad de inmuebles, ubicados en La Paz, La Libertad y San Salvador, pasan a manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes.