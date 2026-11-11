GTA 6 tendrá festival en Miami con Travis Scott y Cardi B

Rockstar Games anunció un concierto para celebrar el lanzamiento de GTA 6. El evento, llamado «Grand Theft Auto VI: The Festival», se realizará el 21 de noviembre en Mana Wynwood, en Miami, Estados Unidos.

El cartel incluye a Travis Scott, Kodak Black, Cardi B y Justice, entre otros artistas.

La programación reúne a músicos vinculados con las emisoras del videojuego y su banda sonora oficial.

También participarán el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, Nick León, DJ Python, Don Toliver, Metro Boomin, Tainy y Rauw & Friends, entre otros.

Por el momento, no se ha confirmado la participación de Bad Bunny, una de las voces presentes en la programación musical del videojuego. La organización tampoco ha descartado la aparición de invitados sorpresa.