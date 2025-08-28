¡En hora buena! El Festival del Maíz 2025 llega a Paraíso Osorio con desfiles, gastronomía y música.

Desde las 9 de la mañana, bandas, candidatas y coloridas carrozas llenarán de vida las calles, mientras los asistentes disfrutan de pupusas, tamales y elotes en todas sus presentaciones.

El evento, que incluye concursos y actividades para niños, fortalece la identidad local y la tradición agrícola. La jornada culminará con un baile que reúne a toda la comunidad y prolonga la celebración hasta el amanecer.