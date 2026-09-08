Festival de los Farolitos

En distintos colores, tamaños y formas, miles de farolitos iluminaron las calles de Concepción de Ataco en Ahuachapán, se trata de la celebración en honor al nacimiento de la virgen niña, que cada 7 de septiembre reúne a cientos de personas, una tradición con fuerte arraigo entre los residentes de la zona y sus visitantes.

La lluvia y el granizo también se hicieron presentes durante la noche. A esto se sumó un corte de energía eléctrica, pero ni el mal tiempo no impidió la celebración.

La fiesta también atrajo a salvadoreños residentes en Estados Unidos, quienes regresaron al país para ser parte de esta tradición.

Los visitantes disfrutaron de platos típicos y productos locales.

La programación incluyó música, danzas y la presentación del tradicional torito pinto, acompañado de pirotecnia, una noche en la que ataco volvió a convertir sus calles en un escenario de luz, fe y tradición.