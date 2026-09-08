Festival de los Farolitos

Ataco desarrolló la tradicional celebración de Los Farolitos, decenas de familias llegaron hasta este lugar para disfrutar de este espectáculo lleno de luz.

En distintos colores, tamaños y formas, miles de farolitos iluminaron las calles de Concepción de Ataco en Ahuachapán, se trata de la celebración en honor al nacimiento de la virgen niña, que cada 7 de septiembre reúne a cientos de personas, una tradición con fuerte arraigo entre los residentes de la zona y sus visitantes.

La lluvia y el granizo también se hicieron presentes durante la noche. A esto se sumó un corte de energía eléctrica, pero ni el mal tiempo no impidió la celebración.

La fiesta también atrajo a salvadoreños residentes en Estados Unidos, quienes regresaron al país para ser parte de esta tradición.

Los visitantes disfrutaron de platos típicos y productos locales.

La programación incluyó música, danzas y la presentación del tradicional torito pinto, acompañado de pirotecnia, una noche en la que ataco volvió a convertir sus calles en un escenario de luz, fe y tradición.