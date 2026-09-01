Festival de las bolas de fuego en Nejapa

Las calles de Nejapa volvieron a iluminarse con las bolas de fuego, una tradición con más de 100 años, que reúne a jóvenes y adultos, algunos como participantes y otros como espectadores de esta expresión cultural que se ha convertido en una de las más representativas del país, ya que para muchos simboliza la historia, y la identidad de la comunidad.

Durante la celebración, dos grupos de jóvenes se enfrentan lanzándose bolas de fuego, en un perímetro que es delimitado para evitar que otras personas puedan resultar afectadas por las llamas.

Por ello, cada 31 de agosto, habitantes de este distrito realizan el enfrentamiento de las bolas de fuego, en conmemoración de la erupción del volcán de San Salvador, ocurrida en el año 1658, en la zona conocida como el playón, que obligó a los habitantes a reasentarse donde ahora es Nejapa, según algunos de los relatos.

Las bolas de fuego forman parte de las fiestas patronales de Nejapa, y esta tradición es un atractivo para turistas nacionales y extranjeros.

Nejapa, está ubicado aproximadamente a 19 kilómetros al norte de San Salvador.