Panchimalco al sur de San Salvador es la cuna de las anonas y lo han dejado demostrado en su festival que realizan todos los años fueron cientos de personas de todo el país que llegaron para disfrutar de esta fruta cultivada en el sector, uno de los platillos que siempre llama la atención, son las pupusas de anona.

Quienes llegaron para sentir los sabores de la anona en diferentes presentaciones, dicen que fue ha sido una bonita experiencia.

En Panchimalco, según los productores los precios se han mentido accesibles, mientras en otras zonas del país, superaban los 20 dólares.

Según la alcaldía de San Salvador Centro, fueron al menos 70 productores los que participaron en este festival, anteriormente, se realizaba en cantones de Panchimalco, desde el año pasado se realiza en el centro de este distrito.