La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) anunció el cierre de sus operaciones después de más de tres décadas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

La institución señaló que las restricciones legales y financieras impuestas por la ley de agentes extranjeros hacen inviable su labor, aunque reconoció que el impacto va más allá de lo administrativo.

El cese de FESPAD, que deja un vacío en la protección ciudadana, refleja cómo el marco legal vigente condiciona la sostenibilidad de organizaciones sociales.