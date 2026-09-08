FESFUT respalda expulsión de Matías Mier por gestos ofensivos durante partido

La Federación Salvadoreña de Fútbol respaldó la expulsión del futbolista Matías Mier, de Alianza, durante el partido contra Águila, luego de que el árbitro Jaime Herrera determinara que sus gestos hacia la afición migueleña fueron ofensivos.

La FESFUT emitió un comunicado en redes sociales adjuntando el video utilizado para tomar la decisión.

La expulsión ocurrió sobre el minuto 75 del encuentro.

La federación explicó que la decisión se ampara en uno de los criterios citados en el apartado de infracciones sancionadas con expulsión.