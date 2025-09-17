La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) lanzará una campaña antirracismo en los estadios tras los incidentes del 8 de septiembre en el estadio Cuscatlán, donde aficionados realizaron cantos y señas racistas contra la selección de Surinam que provocaron la apertura de un expediente por FIFA.

Rolando González, presidente de la Comisión Regularizadora de la FESFUT, exhortó al gobierno nacional y a los medios de comunicación a unirse a la campaña para evitar conductas similares en el próximo partido contra Panamá, advirtiendo que nuevas infracciones podrían generar sanciones catastróficas para el fútbol nacional.

La iniciativa busca promover mensajes de igualdad y respeto en las gradas.