Fernando Alonso confirma su continuidad en Aston Martin y seguirá en la Fórmula 1

Después de rumores e insinuaciones sobre un posible abandono de la próxima campaña, Fernando Alonso ha dado a conocer que continuará en el circuito mayor de la Fórmula 1 con el equipo Aston Martin.

El piloto español tiene 45 años.

En un video colocado en redes sociales por la escudería, el piloto asturiano declaró: “Estoy muy feliz por firmar mi nuevo contrato.

Me ha llevado un tiempo, pero las carreras son mi vida, mi pasión, y sé que tengo la velocidad y determinación para competir al máximo nivel”.

A su lado seguirá estando el piloto Lance Stroll, que tratará de respaldar al 14 de la mejor manera posible.

De este modo, Fernando Alonso dará continuidad a una carrera en la categoría reina del automovilismo que comenzó en 2001 con Minardi y que alcanzó su gran cumbre entre 2005 y 2006, de la mano del bicampeonato mundial con la escudería francesa Renault.