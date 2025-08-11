A través de la Dirección de Integración se realizó la primera ‘Feria Integral’ en San Julián, Sonsonate. Más de 13 mil personas se beneficiaron de servicios gratuitos de asistencia médica, atención legal, psicológicas y recreativa.

Los beneficiados fueron atendidos en áreas como odontología, fisioterapia, dermatología y masajes clínicos. Así mismo, se desarrollaron actividades deportistas, artísticas y educativas.

Los vecinos agradecieron la actividad y destacaron la importancia de la feria para quienes no pueden costear consultas privadas.