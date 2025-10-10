A más de dos meses para las festividades de fin de año, el espíritu navideño ya comienza a sentirse en distintos comercios del país. Entre luces, adornos que anticipan la temporada, los establecimientos han comenzado a ofrecer productos alusivos a la navidad.

Muchos consumidores aprovechan para comprar con anticipación, buscando ahorrar y evitar el alza de precios de última hora, mientras que los empresarios se preparan con suficiente inventario para garantizar la disponibilidad de mercadería durante todo el trimestre.

Muchas marcas evocan la parte emocional de las personas, ya que saben que es una época que todos disfrutan, incrementando así las ventas de sus productos con diversas estrategias de marketing, sumado a la hiperculturalidad.

Sin embargo, la situación económica de muchas familias es limitada, por lo que, pese a que al cierre del año recibirán el aguinaldo o un bono, reservan ese dinero para gastos ya programados, reduciendo el consumismo.

El adelantar festividades emblemáticas como la navidad puede generar grandes impactos en la sociedad, señalan los expertos.

Actualmente las personas encuentran ofertas de diversos productos navideños que se promocionan dentro de los centros comerciales, en las calles y las redes sociales, plataformas en las que incrementan cada vez más compras en línea.