Fenómeno del niño se intensificará en los próximos meses 

El fenómeno del niño continuará intensificándose, los modelos climáticos señalan más de un 90% de probabilidad que este evento mantenga una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno del hemisferio norte 2026-2027.

En El Salvador, las condiciones de calor extremo ya han dejado tres olas de calor que rompieron récords de temperatura en varias zonas del país. El registro más alto fue de 40.6 grados Celsius, alcanzado el 13 de agosto en San Francisco Gotera, Morazán. De cara a los próximos meses.

A esto se suma una probabilidad del 75% que el niño alcance un nivel histórico entre octubre y diciembre de 2026, con una intensidad que superaría la registrada en eventos como el de 1950. Esta proyección coincide con las condiciones analizadas en el océano Pacífico, donde durante las últimas semanas la temperatura de la superficie del mar presentó anomalías superiores a 2.0 grados Celsius.

La perspectiva nacional del clima anticipa un final prematuro de la época lluviosa por lo que la transición a la época seca podría iniciar entre la segunda quincena de octubre y los primeros días de noviembre. Además, se prevén entre dos y cuatro eventos de vientos nortes.