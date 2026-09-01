Fenómeno del Niño provoca crisis agrícola en el Corredor Seco de Centroamérica

El fenómeno del Niño ha ocasionado graves impactos en el Corredor Seco de Centroamérica, afectando a El Salvador, Honduras y Guatemala con una crisis agrícola que ha provocado pérdidas de entre el 75% y el 100% de las cosechas de maíz en más de 70.000 hogares, que también reportó pérdidas del 65.4% en la siembra de frijol.

La sequía fue identificada como la principal causa de pérdidas en el 89% de las comunidades evaluadas, y en El Salvador casi 2 de cada 3 hogares se encuentran afectados por la pérdida de maíz, con una reducción de entre tres cuartas partes y la totalidad de su producción.

Además, el acceso al agua se ha reducido en el 59.5% de los hogares que dependen de la red domiciliar, y los precios de los alimentos han aumentado drásticamente. Las autoridades salvadoreñas mantienen alerta roja en 5 de los 14 departamentos del país debido a las condiciones de sequía meteorológica.