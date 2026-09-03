Fenómeno del Niño eleva hasta un 50% el consumo eléctrico en hogares salvadoreños

El fenómeno del Niño ha golpeado el bolsillo de las familias salvadoreñas con un incremento del 30% al 50% en el consumo de energía eléctrica debido al uso constante de ventiladores y aires acondicionados para combatir las altas temperaturas, según reportaron los habitantes consultados por los medios.

Agosto cerró como el mes más seco del que tiene registro el Ministerio de Medio Ambiente, con una temperatura máxima de 44.2 grados Celsius en la estación de Santa Rosa de Lima, La Unión, y nuevos récords en otros puntos del país.

Las familias señalaron que antes pagaban entre $20 y $30, pero ahora sus facturas superan los $40, y ese gasto extra ha reducido el presupuesto para otros rubros, especialmente para alimentos. «Ya uno no puede hacer sus economías», expresaron los afectados.