Feminicidios en El Salvador: 2 mujeres mueren cada mes en promedio

Santa Ana y San Salvador concentraron el 65% de los feminicidios registrados en El Salvador entre enero y agosto de 2026, donde 17 mujeres fueron asesinadas en 8 meses, lo que representa un promedio de 2 feminicidios cada mes, según estadísticas del Observatorio de Ormusa.

Los datos revelan que el 59% de los crímenes fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima, mientras que el machismo y la misoginia son las principales causas de la violencia feminicida, según coincidió la representante de Cemujer, Ima Guirola.

Las edades en riesgo se encuentran entre los 18 y 39 años, aunque también se reportan casos de agresión sexual en menores de 10 a 19 años.