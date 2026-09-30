Fechas importantes del calendario electoral

De cara a las elecciones de 2027, el calendario electoral continúa avanzando y ya establece las próximas fechas que deberán cumplir los partidos políticos, los candidatos y el Tribunal Supremo Electoral.

Entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre se presentarán las candidaturas para los cargos de presidente, vicepresidente y diputados. En el caso de los concejos municipales, el plazo para la inscripción será del 9 al 19 de noviembre.

Estas son parte de las fechas que marcan la ruta hacia la jornada electoral del 28 de febrero de 2027.

El 30 de octubre cerrará definitivamente el registro electoral. Luego, el 1 de diciembre será la fecha límite para resolver la inscripción de las candidaturas presidenciales.

En cuanto a la propaganda, para presidente y vicepresidente comenzará el 27 de octubre; para diputados, el 27 de diciembre; y para concejos municipales, el 27 de enero de 2027, en todos los casos, finalizará el 24 de febrero.