FBI advierte sobre nueva forma de estafa digital

El FBI emitió una alerta por una nueva forma de fraude digital identificada como “Facestealer”, atribuida a piratas informáticos de Corea del Norte. El método utiliza versiones falsas de plataformas de videollamadas para engañar a las víctimas y acceder a sus computadoras sin que lo noten.

Los ataques se dirigen principalmente a personas que trabajan en el mundo de las criptomonedas y las tecnologías digitales, así como a desarrolladores de programas informáticos. El FBI informó que logró incautar más de 900 videos grabados a través de las cámaras web de las personas afectadas.

Según las investigaciones, esta modalidad habría permitido robar más de 400 millones de dólares en los últimos 18 meses. Ante esta situación, el FBI y el departamento de justicia de Estados Unidos anunciaron que desmantelaron parte de la infraestructura digital utilizada por los responsables y habilitaron un sitio web con información para prevenir estos ataques.