Farolitos iluminan Ahuachapán pese a la lluvia durante celebración religiosa

Los Farolitos iluminaron las calles de Ataco, en Ahuachapán, como parte de una tradición celebrada cada 7 de septiembre en honor al nacimiento de la Virgen Niña.

Las casas, calles y negocios fueron decorados con farolitos de distintos colores, tamaños y formas, mientras familias y visitantes llegaron desde diferentes puntos del país para participar en la festividad. La celebración se desarrolló pese a la lluvia y un corte de energía eléctrica registrados durante la noche.

La tradición también atrajo a salvadoreños residentes en Estados Unidos, quienes regresaron al país para disfrutar de la festividad junto a sus familias.