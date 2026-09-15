Familias salvadoreñas disfrutan del 15 de septiembre en la playa El Majahual

Salvadoreños aprovecharon el asueto cívico por el 15 de septiembre para disfrutar de las playas del país, y la playa El Majahual, en La Libertad, fue uno de los destinos más visitados, según informó el periodista Moisés Bonilla. Algunos llegaron después de los actos cívicos y desfiles, y otros desde tempranas horas, para disfrutar de un día de descanso en familia.

El ambiente estuvo tranquilo y agradable, con buen clima y la playa bien pareja, ideal para visitar en familia. Algunos turistas extranjeros, como una canadiense que no visitaba el país desde hacía bastante tiempo, destacaron que el lugar les parece muy bonito, limpio y seguro.

Es común que cada año el 15 de septiembre esta playa tenga lleno total después del mediodía, cuando finalizan los actos cívicos y desfiles en todo el país.