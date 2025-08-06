El Turistocentro Apulo cerró este domingo la temporada vacacional con afluencia récord de familias atraídas por precios accesibles: entrada desde $0.50, pupusas a $0.80 y platos completos desde $1.

Según testimonios, el lugar ofrece seguridad (con guardavidas y PNC) y variedad gastronómica, incluyendo mariscadas y sopas de pollo por $3.50.

El horario de 8:00 a 16:00 permitió a los visitantes disfrutar del lago y piscinas, mientras comerciantes vendían trajes de baño desde $2 e inflables hasta $8.