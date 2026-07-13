Familias denuncian orden de desalojo en Nuevo Cuscatlán

Más de cuatro mil familias enfrentan la incertidumbre de quedarse sin un lugar donde vivir en Nuevo Cuscatlán, luego de recibir una notificación judicial que les otorga un plazo de tres meses para desalojar los terrenos que han habitado durante más de 10 años.

La comunidad está integrada por exveteranos del conflicto armado y sus familias. Muchos de ellos prestaron servicio entre 1980 y 1992 y, como consecuencia de la guerra, sufrieron lesiones permanentes que les ocasionaron la pérdida de movilidad o alguna discapacidad. Ese es el caso de Antonio Portillo.

Los habitantes solicitan al Gobierno que intervenga como mediador para buscar una solución a su situación. Aseguran que no tienen otro lugar donde vivir si se concreta el desalojo y advirtieron que no descartan emprender otras acciones si no reciben una respuesta de las autoridades.