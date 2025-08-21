Las intensas lluvias que afectaron a El Salvador, con acumulados de hasta 85 milímetros en el área metropolitana de San Salvador, provocaron el colapso de un muro de contención en la comunidad Tutunichapa, dejando al menos 130 viviendas en emergencia e inhabitables.

Las familias residentes, que enfrentan esta vulnerabilidad cada invierno, deberán abandonar sus hogares por un año mientras las autoridades realizan estudios técnicos y obras de mitigación «fuertes» para encauzar las aguas y determinar los riesgos reales.

Mientras se ejecutan estas obras cruciales para la seguridad, el gobierno brindará un subsidio mensual de 300 dólares a cada núcleo familiar para cubrir gastos de alquiler o vivienda durante este período.