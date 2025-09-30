El presidente estadounidense Donald Trump ha presentado un plan de paz de 20 puntos para Gaza que ha recibido un amplio respaldo internacional, particularmente de países árabes y musulmanes.

El plan establece que las fuerzas israelíes se retirarán una vez que Hamás libere a todos los rehenes dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación israelí, lo que desencadenaría la liberación por parte de Israel de 250 presos con cadena perpetua.

El principal grupo de familias de rehenes israelíes ha calificado la propuesta de histórica y ejerce presión sobre Hamas para que la acepte.