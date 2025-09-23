Un nuevo desbordamiento del río en la comunidad El Cacao 1, Soyapango, inundó viviendas y obligó a varias familias a evacuar de emergencia durante la noche del domingo.

Los afectados, quienes ya han vivido catástrofes similares en el pasado, reportan pérdidas totales de muebles y electrodomésticos, mientras que la comunidad activó su propio plan de contingencia para resguardarse.

Aunque lograron ponerse a salvo en hogares de allegados o en zonas seguras preestablecidas, los habitantes se sienten abandonados por la falta de presencia de autoridades que verifique su crítica situación.