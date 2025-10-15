Doña Paulina, quien lleva más de 30 años residiendo en esta zona, tras una aparente calma ha continuado con su día aún con dificultades para poder movilizarse hacia su casa.

En el caso de Alfredo Navarro estas fueron los estragos en su vivienda, por experiencias pasadas ha tomado medidas para evitar pérdidas materiales.

En esta comunidad también se han identificado a las personas que viven en lugares aún más vulnerables y activas protocolos de evacuación cuando se tienen sucesos como estos.

Más de 150 familias de la comunidad Chilama norte 1 y dos, así como, las de la comunidad Río Mar tendrán una alternativa para poder vivir.

Estas comunidades que viven en zonas de alto riesgo, mantienen de forma permanente comunicación con instituciones de primera respuesta y de diferentes distritos para evitar afectaciones en sus habitantes especialmente durante el invierno.