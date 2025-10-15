Ocho salvadoreños, entre ellos dos niños y una mujer embarazada, fallecieron en un accidente en Georgia, Estados Unidos, tras el choque de una pipa contra su camioneta.

El conductor del pesado vehículo circulaba aparentemente a velocidad excesiva, lo que causó una explosión y un incendio de consecuencias fatales.

La oficina forense del condado de Jackson inició el proceso de identificación de las víctimas, mientras sus afligidos familiares en El Salvador esperan poder darles sepultura en suelo salvadoreño.