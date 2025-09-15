Las autoridades de El Salvador restituyeron este miércoles los restos óseos de un joven, desaparecido y asesinado por pandilleros en abril de 2020, a su familia para que pueda ser sepultado dignamente.

La osamenta fue localizada en una fosa clandestina de Nuevo Cuscatlán el pasado mes de junio, un macabro método que esta estructura criminal utilizaba para ocultar sus crímenes.

Tras una compleja labor forense que incluyó comparación genética en el Instituto de Medicina Legal, se logró la identificación plena de la víctima, cuyo caso ya está en manos del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, donde los imputados enfrentan cargos por desaparición y homicidio agravado.