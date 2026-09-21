¿Faltan plaquetas? Cruz Roja Salvadoreña alerta por bajas reservas ante casos de dengue

Médicos reportaron dificultades para conseguir este componente sanguíneo para sus pacientes.

La Cruz Roja Salvadoreña alertó sobre la baja disponibilidad de plaquetas, cuya reserva se encuentra actualmente en 25%.

La situación ocurre mientras el país reportó 1,239 casos sospechosos de dengue en apenas cinco semanas, entre el 3 de agosto y el 6 de septiembre, lo que representa un aumento del 63% respecto a julio.

Médicos señalaron que solicitaron este componente para algunos de sus pacientes, pero fueron informados de que las existencias eran limitadas.

Ante esta situación, la Cruz Roja Salvadoreña llamó a la población a realizar donaciones frecuentes para disponer de componentes sanguíneos que permitan atender a quienes los necesiten.